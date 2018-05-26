مناقشة التجهيزات لاختبارات الشهادة العامة بمحافظة إب [26/مايو/2018] إب - سبأ:

ناقش اجتماع لجنة اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية بمحافظة إب ، اليوم، التجهيزات لاختبارات العام الدراسي 2017- 2018م.



واقر الاجتماع برئاسة مدير مكتب التربية بالمحافظة رئيس اللجنة محمد درهم الغزالي، تكليف مدراء مكاتب التربية بالمديريات ورؤساء أقسام الاختبارات تجهيز المراكز الاختبارية اللازمة لاستيعاب الطلاب بدون زحام.



واكد الاجتماع على توفير الملاحظين من المعلمين وترشيح ثلاثة لرئاسة المراكز الاختبارية.



و اشاد مدير مكتب التربية ، بجهود الكادر التعليمي ومدراء مكاتب التربية بالمديريات المبذولة في سبيل انجاح العملية التعليمية بالرغم من التحديات التي تواجهها بسبب العدوان والحصار الجائر على بلادنا.

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