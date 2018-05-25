وزارة الصحة تطلق نداء لسرعة إغاثة السكان بجزيرة سقطرى [26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:



أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان نداء استغاثة لسرعة تقديم المساعدة للسكان في جزيرة سقطرى نتيجة الدمار الذي خلفه إعصار ماكونو.







ودعا وزير الصحة الدكتور طه المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المنظمات الدولية والإنسانية إلى سرعة التحرك لتقديم المساعدة اللازمة في إجلاء السكان في سقطرى إلى مناطق آمنة وتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية والرعاية الصحية لهم، وكذا في المناطق والمحافظات الأخرى التي وصلها الإعصار المدمر.







وأكد أهمية العمل الجاد من أجل إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين جراء الاعصار في كافة المناطق المنكوبة، وتنسيق الجهود بهذا الشأن بما يضمن الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين المتضررين.







وطالب وزير الصحة، الأمم المتحدة وهيئاتها بالضغط على دول العدوان لفتح المنافذ ومطار صنعاء لتتمكن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة.







وأعرب عن أمله في قيام المنظمات الدولية والهلال الأحمر بالتدخل الإيجابي من أجل إغاثة المتضررين من إعصار ماكونو في سقطرى.







وأوضح الدكتور المتوكل أن من أكبر المعوقات التي تواجه التدخل لإغاثة المتضررين من الإعصار هو الحصار المفروض على اليمن من قبل العدوان والذي يعد كارثة إنسانية حقيقية.









سبأ