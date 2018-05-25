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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 12:58:11ص
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إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي في رازح بصعدة
[26/مايو/2018] صعدة - سبأ:
أصيب مواطن جراء قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطنا أصيب جراء قصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية، مخلفا أضرار بممتلكات ومزارع المواطنين.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 10 غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف خلال الساعات الماضية.


سبأ
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