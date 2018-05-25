المواصفات تنفذ حملة تفتيش على المخازن والمراكز التجارية الكبيرة [26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة خلال الأسبوعين القادمين، حملة تفتيش على مخازن المستوردين والمراكز التجارية الكبيرة للتحقق من سلامة السلع والبضائع وكذلك التحقق من صحة الأوزان للسلع الغذائية الدقيق والأرز والسكر.



وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تهدف إلى الرقابة والتفتيش على مخازن المستوردين ومحلات الجملة والمراكز والأسواق التجارية الخاصة ببيع المنتجات الاستهلاكية والتحقق من صحة وسلامة حفظ المنتجات الاستهلاكية وكذا التحقق من الأوزان المدونة على السلع .



وأشار إلى أن الفرق الميدانية للحملة ستقوم بتحرير محاضر ضبط بالمخالفات وتحريز وضبط المنتجات المخالفة أضافة إلى رصد المنتجات المخالفة والمتداولة في الأسواق لمنع تداولها.



وبين مدير عام الهيئة انه سيرافق الحملة توزيع التعاميم والبروشورات الإرشادية والملصقات التوعوية بمخاطر السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك وكذا توعية أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام باهم اشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية الخاصة بطرق العرض والتداول والتخزين.







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