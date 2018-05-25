مصدر بالدفاع: أكثر من 120 قتيلا ومئات الجرحى بكسر زحف الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي [26/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من صد أكبر زحف مسنود بغطاء جوي وبحري في قطاع الساحل الغربي استمر يومين، وكبدوا الغزاة والمرتزقة أكثر من 120 قتيلا ومئات الجرحى.



وأكد مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كسر الزحف الذي استمر من أمس وحتى مساء اليوم، بعد فرار القوة المهاجمة التي تكبدت 120 قتيلا ومئات الجرحى الذين اكتظت بهم مستشفيات محافظة عدن بعد أن نقلتهم عشر حافلات من مناطق الإخلاء الطبي في خطوط العدو الخلفية صوب عدن.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية دمروا أكثر من خمس آليات عسكرية متنوعة بالإضافة إلى اغتنام عتاد حربي تركه الغزاة والمرتزقة خلفهم .



كما أكد المصدر أن المعركة التي خاضها أبطال الجيش واللجان الشعبية وكسروا واحدا من أهم الزحوف التي خطط ونسق لها العدو خلال الفترة الماضية تمثل واحدة من التكتيكات العسكرية التي ستجعل الساحل الغربي لليمن يعود إلى وعي العالم بحقيقة أن اليمن مقبرة حقيقة للغزاة وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.



وأشاد المصدر بالصمود الأسطوري والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات وفي جبهة الساحل الغربي، انتصارا لمظلومية الشعب اليمني وردا بسيطا على ما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء من مجازر واستهداف الأعيان المدنية وتهديد أمن اليمن وشعبه الحر الذي لن يركع أو يستسلم .



وجدد المصدر التأكيد على أن معركة الساحل الغربي ستشهد مفاجآت نوعية ستمثل درسا لكل الغزاة والمعتدين على اليمن وأعداء السلام وحرية الشعوب.





سبأ