[25/مايو/2018]
إب - سبأ:
أقيمت في مديرية النادرة بمحافظة إب أمسية ثقافية وخطابية بمناسبة العيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية وأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد .
وفي الأمسية التي حضرها وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط الدكتور عبدالله القدمي ونائب رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان، أوضح رئيس جامعة الحديدة الدكتور عبدالله الشامي أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تزامنت هذا العام مع أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي قدم حياته فداء للوطن وحمل مشروع البناء والإصطفاف بين كافة اليمنيين لدحر المحتلين .
والقيت في الأمسية كلمات أكدت في مجملها أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال رغم مؤامرات العدوان ومرتزقته .
وجددت الكلمات العهد بالمضي على درب الرئيس الشهيد الصماد في مقارعة العدوان والانتصار لدماء الشهداء والمضي في مشروعه يد تبني ويد تحمي .
حضر الأمسية أمين عام جامعة إب عبدالملك السقاف ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور احمد العماد.
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