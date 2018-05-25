[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
عبر محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري عن أحر التعازي لأسر ضحايا العاصفة الإعصارية "ماكونو" التي ضربت الأرخبيل خلال الأيام الماضية.
وأوضح محافظ سقطرى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العاصفة الإعصارية أدت إلى فقدان 19 شخصا منهم 15 من الجنسية الهندية، إضافة إلى غرق سفينتين وإجلاء أكثر من 254 أسرة من منازلها نتيجة فيضان المياه وجنوح أربع سفن في شاطئ حولاف.
وأكد أن العاصفة الإعصارية أدت أيضا إلى انقطاع التواصل مع أغلب مناطق الأرخبيل وإغلاق الطرق وانقطاع شبكة الاتصالات على مديرية قلنسية.
ودعا إلى المساهمة في إغاثة أبناء الأرخبيل وتقديم العون والمساعدات اللازمة بما يخفف من معاناتهم وتجاوز ما خلفته العاصفة الإعصارية.
ونوه محافظ سقطرى بدور القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية والشباب الذين بذلوا جهودا كبيرة لتجاوز العاصفة الإعصارية التي ضربت الأرخبيل.
سبأ