محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء وصلح قبلي في منطقة جعبلة في مديرية الظهار بإب إب - سبأ:

نظمت في منطقة جعبلة بمديرية الظهار محافظة إب اليوم لقاء ضمن الاحتفاء بالعيد الوطني ال28 للجمهورية اليمنية 22مايو وأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد.



وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة راكان النقيب أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال ولا يمكن أن يزعزعها تحالف العدوان أو أدواته ومرتزقته الذي يحملون مشروعا لتقسيم اليمن وتمزيقه.



وأكد أن استمرار اليمنيين في الصمود والثبات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



فيما أشار المسؤول الإجتماعي لأنصار الله يحيى القاسمي إلى أن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، ساهم في توحيد الصفوف وتلاحم اليمنيين.



ولفت إلى أن أعظم صور الوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد هي الحفاظ على وحدة الشعب اليمني وبناء مؤسسات الدولة .



إلى ذلك أنهى صلح قبلي بإب اليوم قضية شروع في قتل بين أسرتي بيت الزبادي والجماعي تنازل بموجبها بيت الزبادي عن الضرر الذي لحق بولدهم من إصابات بالغة .

وأكدوا أن هذا العفو جاء لوجه الله وتعزيز قيم التلاحم ورص الصفوف في مواجهة العدوان .

حضر الوقفة والصلح مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد محمود الأسد.





سبأ [25/مايو/2018]سبأ