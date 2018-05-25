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  رياضة
العلوم يتصدر المجموعة الأولى في بطولة الشهيد الصماد بصنعاء
[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
تصدر فريق العلوم والتقنية صدارة المجموعة الأولى لفئة الكبار لبطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم المقامة على ملعب المدرسة الفنية بالعاصمة صنعاء .

جاء تصدر فريق العلوم إثر تغلبه اليوم على شباب حدين بهدفين نظيفين سجلهما أيمن الأكحلي وحمزة الشحيمي .

وأسفرت المباراة الثانية عن فوز فريق عرفان على قناة الهوية بهدفين لهدف؛ سجل للعرفان عبد الجبار المنتصر في الشوط الأول .

وقبل نهاية هذا الشوط عادل اللاعب أحمد الغيل النتيجة لقناة الهوية وفي الشوط الثاني تفوق فريق عرفان مجدداً وسجل الهدف الثاني عبر لاعبه اسكندر الهندريش.

بهذه النتائج اعتلى فريق العلوم والتقنية صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه فريق عرفان بثلاث نقاط ثم فريق قناة الهوية بنفس الرصيد وبأفضلية الفوز ويقبع في المرتبة الأخيرة فريق شباب حدين بدون نقاط.

وفي منافسات فئة الناشئين تحت 17 سنة، أقيمت مباراتين جمعت الأولى تعاون بغداد وجمعية شباب حجر، انتهت بفوز التعاون بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الثانية تعادل فريقي اتحاد المطار ومنتدى شباب زبيد بهدف لمثله.

وأقيمت ثلاث مباريات ضمن منافسات فئة البراعم تحت 11 سنة، ففي الأولى تغلب فريق منتدى شباب زبيد على تعاون بغداد (أ) بهدف وحيد .

وكسب في المباراة الثانية فريق الهدى نظيره صقور بيت بوس (أ) بأربعة أهداف لهدفين، وفي الثالثة تغلب فريق جمعية شباب حجر (أ) على الاتحاد (أ) بثلاثية نظيفة.

وفي إطار فئة البراعم تحت 14 سنة حقق فريق الأسطورة فوزا صعبا على نظيره جمعية شباب حجر (أ) بأربعة أهداف لثلاثة ، وفي المواجهة الثانية تغلب فريق الهدى على الاتحاد (أ) بخماسية نظيفة.

يشارك في منافسات البطولة 16 فريقاً في فئات الكبار والناشئين والبراعم.

سبأ
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