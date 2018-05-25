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  عربي ودولي
إصابة 109 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء برصاص الاحتلال في قطاع غزة
[25/مايو/2018]
القدس المحتلة – سبأ :
 إرتفع عدد الجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة مساء اليوم الجمعة، إلى 109 مصابين بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن 109 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال على المشاركين في المسيرات السلمية على حدود القطاع الشرقية.

وأوضحت أن من بين الجرحى بالرصاص الحي ثلاثة أصيبوا في الرأس حالاتهم وصفت بالخطيرة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، في الجمعة التاسعة على التوالي ضمن فعاليات مسيرة العودة في القطاع.

واشارت الى ان قوات الاحتلال هاجمت المئات من الشبان والفتية في مناطق مراكز المخيمات على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع، خاصة شرق غزة ورفح وخان يونس، إضافة إلى شرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق مخيم جباليا شماله.

وشارك آلاف المواطنين في المسيرات التي انطلقت بعيد صلاة عصر اليوم في المناطق الحدودية شرق غزة، تأكيداً على حق العودة الى ديارهم .

سبأ
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