محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور العلماء والخطباء في تنوير المجتمع بإب إب - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة عبدالواحدالمروعي، المواضيع المتصلة بدور العلماء والخطباء والمرشدين في تنوير وتبصير المجتمع.



وتدارس المشاركون في الأمسية التي نظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، آلية تعزيز رسالة المنبر والرسالة الدينية والإرشادية التي تدعوا لجمع الشمل ورص الصفوف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وفي الأمسية أكد وكيل المحافظة المروعي أهمية دور رسالة المسجد من العلماء والخطباء والمرشدين في التوعية المجتمعية بما تتعرض لها البلاد من عدوان وحصار.



وشدد على المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والخطباء في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن وما ارتكبه من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.



وأشار الوكيل المروعي إلى أن المسئولية والأمانة، تحتم على العلماء والخطباء القيام بدورهم التوعوي والتنويري تجاه المجتمع بما يعزز الصمود في مواجهة العدوان.



كما شدد وكيل المحافظة على أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في التحشيد ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر .



من جانبه استعرض مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبد اللطيف المعلمي، الخطة الإرشادية التي ينفذها المكتب حاليا في إطار مهامه وأنشطته التنويرية والتوعوية.



وأشار إلى ضرورة تعزيز دور العلماء والخطباء في توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتلاحم أبناء الشعب وكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.



وألقيت في الأمسية كلمات عن العلماء والمرشدين والخطباء .. أشارت إلى حاجة الوطن إلى جهود كافة أبناءه وفي المقدمة العلماء والخطباء للسعي نحو توحيد الصفوف والإسهام في حقن دماء اليمنيين والتركيز على العدو الخارجي.



وبينت أن العلماء والخطباء مطالبون اليوم أكثر من ذي قبل بتوعية المجتمع بالحفاظ على وحدة الصف ونبذ الخلاف وتفويت الفرصة على كل من يسعى إحداث الفتنة خدمة لقوى العدران .



سبأ [25/مايو/2018]سبأ