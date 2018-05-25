محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الخدمة تصدر بيان بشأن المصادقة على كشوف المرتبات صنعاء - سبأ:

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب، اليوم بيان، بشأن المصادقة على كشوفات المرتبات لصرف 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م.



وتضمن البيان أسماء الجهات التي تم المصادقة لها والجهات تحت المراجعة والجهات المتأخرة.



وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة الوزارة (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها.



فيما يلي نص البيان:



بناء على توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن صرف 50% من مرتبات شهر أغسطس 2017م وعلى تعميم وزارة المالية رقم (14) بتاريخ 12/5/2018م الذي نصت الفقرة الرابعة منه (مصادقة وزارة الخدمة والتأمينات على 50% من كشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها).



فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تهيب بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها .



• علما بان الجهات التي قد تم إجراء مصادقة الصرف لها من قبل الوزارة حسب تسلسل اخذ المصادقة هي:



1- المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل مركزي



2- مكتب الثقافة صنعاء محلي



3- هيئة مستشفى الثورة صنعاء مستقلة



4- وزارة التعليم الفني مركزي



5- مكتب التربية والتعليم عمران محلي



6- الهيئة العامة للكتاب /دار الكتاب الأمانة محلي



7- مصلحة الجمارك الأمانة محلي



8- مركز الدراسات والبحوث اليمني مركزي



9- وزارة الإعلام مركزي



10- مكتب الصحة بالأمانة محلي



11- وزارة المالية مركزي



12- مكتب الزراعة صنعاء محلي



13- الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مركزي



14- وزارة الثقافة مركزي



15- مطابع الكتاب المدرسي /الإدارة العامة مركزي



16- مطابع الكتاب المدرسي فرع صنعاء محلي



17- وزارة الشئون القانونية مركزي



18- مكتب التربية والتعليم محافظة حجة محلي



19- مكتب الإعلام بالأمانة محلي



20-مستشفة السبعين بالأمانة محلي



21- مكتب التربية والتعليم صنعاء محلي



22- مكتب الضرائب محافظة صنعاء محلي



23- مكتب الجمارك محافظة صنعاء محلي



24- مكتب المالية بالأمانة محلي



25- مركز التوثيق الإعلامي مركزي



26- وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مركزي



27- وزارة النفط والمعادن مركزي



28- مكتب التربية محافظة ريمه محلي



29- مركز البحوث والتطوير التربوي مركزي



30- مكتب الخدمة المدنية بالأمانة محلي



31- الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء مركزي



32- مكتب التعليم الفني محافظة صنعاء محلي



33- مكتب التعليم الفني بالأمانة محلي



34- المجلس الأعلى لتخطيط التعليم مركزي



35- المعهد الوطني للعلوم الإدارية مركزي



36- محلي الإدارة المحلية صنعاء



37- الهيئة العامة للكتاب مركزي



38- مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة محلي



39- مكتب التربية بالأمانة محلي



40- صندوق الرعاية الاجتماعية مركزي



41- الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مركزي



42- مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محلي



43- وزارة السياحة مركزي



45- مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة بالأمانة محلي



46- وزارة الصحة العامة والسكان مركزي



47- مكتب الخدمة المدنية محافظة الحديدة محلي



48- مكتب الثقافة بالأمانة محلي



49- المؤسسة العامة للنقل البري بالأمانة محلي مستقلة



50- هيئة مستشفى 26سبتمبر متنة محلي



51- هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مركزي



52- هيئة استكشاف وإنتاج النفط مركزي



53- صندوق النظافة والتحسين عمران محلية مستقلة



54- مكتب الزراعة والري بالأمانة محلي



55- مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة محلي



56- وزارة الأشغال العامة والطرق مركزي



57- مكتب السياحة بالأمانة محلي



58- الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مركزي



59- المعهد العالي للعلوم الصحية مركزي



60- مكتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة محلي



61- مشروع النظافة والتحسين بالأمانة محلي



62- وزارة النقل مركزي



63- مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالأمانة محلي



64- مكتب رئاسة الجمهورية مركزي



65- الهيئة العامة لكهرباء الريف مركزي



66- مكتب الشباب والرياضة محافظة صنعاء محلي



67- مكتب التربية والتعليم محافظة المحويت محلي



67- وزارة شئون المغتربين مركزي



68- المؤسسة العامة للغزل والنسيج مركزي



69- هيئة مستشفي الثورة العام محافظة الحديدة وحدات مستقلة



70- هيئة مستشفي ذمار العام وحدات مستقلة



71- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة مركزي



72- المجلس الاعلى لكليات المجتمع مركزي



73- المعهد المالي مركزي



74- مكتب الصحة العامة والسكان محافظة صنعاء محلي



75- مكتب الصناعة والتجارة محافظة صنعاء محلي



76- مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة صنعاء محلي



77- المتحف الوطني للعلوم مركزي



78- وزارة التربية والتعليم مركزي



79- وكالة الأنباء اليمنية سبأ مركزي



80- مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين مركزي



81 – جامعة عمران مركزي



82 – المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وحدات مستقلة



أسماء الجهات التي هي تحت المراجعة للمصادقة على الصرف لها من قبل الوزارة هي :



1- جامعة صنعاء مركزي



2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي مركزي



3- مكتب النقل بالأمانة محلي



4- كلية المجتمع سنحان مركزي



5- المستشفى الجمهوري التعليمي بالأمانة محلي



6- كلية المجتمع صنعاء مركزي



7- المركز الوطني لعلاج الأورام مركزي



8- وزارة الكهرباء مركزي



9- المركز الوطني للوثائق مركزي



10- أمانة العاصمة الديوان محلي



11- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة محافظة الحديدة محلي



12- وزارة الأوقاف والإرشاد مركزي



13- مكتب التربية والتعليم محافظة الحديدة محلي



14- مكتب التربية والتعليم محافظة صعدة محلي



15- مكتب التربية والتعليم محافظة ذمار محلي







•الجهات التي لم تلتزم بتعميم وزارة المالية رقم( 14) وتاريخ 12/5/2018م بشان صرف 50% من راتب شهر أغسطس لعام 2017م والمصادقة علية من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولم ترد أسمائها ضمن الكشوفات الموضحة أعلاه هي جهات متأخرة عن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكشوفات المرتبات لـ 50% من راتب شهر أغسطس 2017م للمصادقة عليها.



تنويه * المواعيد لاستقبال كشوفات المرتبات للمصادقة عليها من قبل الوزارة:



- الفترة الأولى من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً يومياً ،، عدي يومي الخميس والجمعة .



- الفترة الثانية من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشر ليلاً ،، لجميع أيام الأسبوع .







سبأ [25/مايو/2018]سبأ