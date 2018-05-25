مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يدعو لتزويد المنظمة بآلية تحدد المسئوليات [25/مايو/2018] لندن – سبأ :

دعا المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزومجو اليوم الجمعة الى تزويد المنظمة بآلية جديدة لتحديد المسئوليات خلال استخدام هذا النوع من الاسلحة رغم الاتهامات التي قد توجه اليها بالتسييس.



وقال اوزومجو في كلمة القاها امام مركز شاتهام هاوس للتحليل في لندن "اريد ان اشدد على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بسد هذه الثغرة".



واضاف "لا اعتقد باننا نستطيع ان نسمح لانفسنا بالابقاء على هذا الوضع بغياب آلية تحديد للمسئوليات تكون قادرة على التحقيق وتحديد الجناة الذين استخدموا الاسلحة الكيميائية" .. مؤكداً انه "تقنياً نحن قادرون على القيام بذلك".



الا انه اقر في الوقت نفسه ان هذا الامر قد يؤدي الى "خطر تسييس اضافي داخل المنظمة" التي سبق وان اتهمت بالانحياز.



وسبق ان اتهمتها روسيا في نيسان/ابريل بتزوير نتائج تحقيقاتها حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، لاتهام روسيا.



وقال اوزومجو ايضاً "كل العمل الذي سيقدم سيكون تقنياً وعلمياً، مع الابقاء في الاذهان ان النتائج يمكن ان تكون ايضاً حساسة سياسياً".



وتتخذ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من لاهاي مركزاً ومكلفة الاشراف على تطبيق اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997م وتعمل على استئصال السلاح الكيميائي من العالم.



كما ان المنظمة مكلفة ايضاً بالتحقق من اي ادعاءات عن استخدام اسلحة كيميائية عبر ارسال خبراء الى مكان وقوع اي حادثة من هذا النوع، الا انها تكتفي بتسجيل الوقائع ولا تحدد المسئوليات.







سبأ