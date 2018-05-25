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آخر تحديث: السبت، 26 - مايو - 2018 الساعة 12:58:11ص
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  عربي ودولي
إصابة أكثر من مائة فلسطيني في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي
[25/مايو/2018] غزة - سبأ
أصيب أكثر من مائة فلسطيني اليوم في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في الجمعة التاسعة من مسيرات العودة الشعبية.

وقال مسعفون إن 109 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منهم 7 أطفال و4 نساء شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبدأت المواجهات بعد أداء صلاة الجمعة في خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 115 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة قبل نحو شهرين بوفاة شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام شرق قطاع غزة، وذلك خلال تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات القدس.


سبأ
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