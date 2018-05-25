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ترامب : لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية قد يعقد في 12 يونيو المقبل
[25/مايو/2018]
واشنطن – سبأ :
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تعقد في موعدها في الـ 12 من الشهر المقبل.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ترامب قوله في تصريحات للصحفيين اليوم "سنرى ما سيحدث، ومن الممكن حتى أن تعقد في الـ 12 من يونيو/حزيران المقبل، فنحن نتحدث معهم حالياً وهم يرغبون في عقدها بشدة ونحن أيضاً".

وكان ترامب قد وجه لومه امس الخميس لكوريا الشمالية فيما وصفه "بحملتها العدائية"، ثم أعلن إلغاء القمة.

من جانبها قالت كوريا الشمالية إنها منفتحة على الحوار وترغب في "التفاوض في أي وقت وبأي شكل".

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالية كيم كي غوان إن قرار ترامب إلغاء القمة "مؤسف".

وفي حال عقدت القمة ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أمريكي مع الزعيم الكوري الشمالي.

ورغم أن تفاصيل القمة التي أصبحت قيد الشك حالياً غير معلنة، إلا أنها كانت ستركز على تفاصيل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ورفع الثقة بين الأطراف المختلفة في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها وفت بوعدها بغلق وتفكيك الأنفاق في موقعها الوحيد لإجراء الاختبارات النووية على أرضها .

وأخبر ترامب الصحفيين أمام البيت الأبيض أنه يرحب باللهجة التصالحية في بيان كوريا الشمالية رداً على قراره إلغاء القمة .. مضيفاً أنه لازال مرحباً بإجراء المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد اتفقا على عقد القمة في سنغافورة بعد عقود من التوتر بين البلدين وصلت الى حد الملاسنات بين الرجلين.

سبأ
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