عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السيد حسن نصر الله : المقاومة اليوم أقوى وأشد وأصلب بيروت – سبأ :

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله أن المقاومة التي صنعت انتصار العام 2000م ودحرت المحتل الإسرائيلي من جنوب لبنان هي اليوم أقوى وأشد وأصلب.



وقال السيد نصرالله في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الـ 18 لعيد المقاومة والتحرير لقد أجبر العدو الصهيوني على الانسحاب من جنوب لبنان في العام 2000م ذليلاً مدحوراً بعد ان اصبح غير قادر على تحمل الخسائر .



واشار إلى أن الجيش اللبناني والجيش السوري والمقاومة الفلسطينية شاركوا جميعاً بصنع هذا الإنجاز.



وأوضح امين عام حزب الله اللبناني قائلاً : إن المقاومين الوطنيين في لبنان والمنطقة هم أصحاب قضية ويؤمنون بها ومستعدون للتضحية بأرواحهم من أجلها وعندما تقف المقاومة منذ العام 1982م بوجه المشروع الأمريكي الصهيوني وترفضه وتطرد الاحتلال فمن الطبيعي أن يراها العدو تهديداً له ولمصالحه".



وأكد السيد نصرالله أن المقاومة التي صنعت انتصار العام 2000 هي اليوم أقوى وأشد وأصلب وقال: لا نسعى إلى الحرب لكننا لا نخافها وأتحدث بيقين عن تحقيق النصر في أي حرب مقبلة.



وحول الإجراءات الأمريكية الجديدة بحق المقاومة بين السيد حسن نصر الله "أن لا أثر مادياً لها ولا مالياً وهي لن تقدم أو تؤخر فهي تأتي في سياق مسار أمريكي -خليجي للانتقام من داعمي المقاومة والضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة".



وشدد الأمين العام لحزب الله على أن خطأ الولايات المتحدة أنها تنظر إلى المقاومة الوطنية صاحبة القضية وكأنها مرتزقة .. مشيراً إلى أن معركة واشنطن وحلفائها خاسرة في وجه كل مقاومة شعبية قائمة على العزم والصمود.

سبأ [25/مايو/2018]سبأ