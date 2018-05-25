[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة الشعب الإجتماعية للتنمية اليوم مشروع دعم المطابخ الخيرية في أمانة العاصمة.
يستهدف المشروع ثمانية مطابخ موزعة على مديريات الأمانة يستفيد منها نحو ثلاثة آلاف و200 أسرة كل يوم.
وأوضح مدير الإغاثة بالمؤسسة محمد الجعدي أن المؤسسة تقدم الدعم الخيري للمطابخ الخيرية في أمانة العاصمة لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين المتضررين جراء العدوان والحصار وانقطاع الرواتب.
وأشار إلى أنه سيتم تزويد ثمانية مطابخ خيرية بعدد 300 سلة تشمل القمح والزيت والأرز والسكر.
وكانت مؤسسة الشعب قد دشنت نهاية الأسبوع الماضي مشروع المساعدات "كوبون الخير " للمتضررين من العدوان والأسر الفقيرة بالعاصمة صنعاء.
سبأ