محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بتعز تؤكد على أهمية تعزيز الاصطفاف ورفد الجبهات تعز - سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمديرية التعزية بمحافظة تعز، أمسية رمضانية بمشاركة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومدراء المديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.



وفي الأمسية دعا محافظ تعز عبده الجندي إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والتكافل الاجتماعي خاصة في الشهر الفضيل والظروف الصعبة التي خلفها العدوان والحصار.



ولفت إلى أن هذا الحضور الكبير في الأمسية يعكس إصرار أبناء تعز وحبهم للحياة والعيش بسلام وأمن واستقرار.



وقال " لن نستسلم مهما فرض علينا القتال وهو كره لنا ولكن دفاعا عن كرامتنا وأرضنا وأعراضنا وعزتنا فنحن ذو بأس شديد".



وأكد المحافظ الجندي وقوف أبناء تعز إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.



كما أكد ووقف أبناء المحافظة ودعمهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الحرية والسيادة.. وقال " لسنا دعاة حرب ولن نعتدي على أحد ولكن لن نفرط بوطننا وكرامتنا".



كما ألقيت في الأمسية كلمات، عن مديرية التعزية ألقاها عضو المجلس المحلي بالمديرية عبدالله حمود وعن الأعيان صلاح عبدالرحمن بجاش وعن المكاتب التنفيذية نائب مدير مكتب التربية إسماعيل عبدالملك شرف الدين، أشارت إلى أهمية الأمسية في مناقشة الأوضاع ومعالجة الصعوبات وفقا للإمكانيات المتاحة.



وأكدت الدعم الكامل للقيادة السياسية في مواجهة العدوان واستمرار الحشد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.



حضر الأمسية عدد من وكلاء المحافظة ومدير الأمن العام ومدير الأمن السياسي ومدير الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة.

سبأ [25/مايو/2018]سبأ