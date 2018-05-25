ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 25 - مايو - 2018 الساعة 09:44:43م
مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي ميناء جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية .
الرئيس الفنزويلي يعلن عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي لإتهامه بالتخابر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد.
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو
الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني
حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
وزارة الخدمة تصدر بيان بشأن المصادقة على كشوف المرتبات
البرلمان الاندونيسي يقر قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب
اختتام بطولة الشهيد صالح الصماد للتنس بصنعاء
إجتماع للدول الموقعة على الإتفاق النووي الايراني لإستعراض نتائج جهود إنقاذه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تعرب عن أملها في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل للأزمة في سورية
[25/مايو/2018]
سان بطرسبورغ – سبأ :
أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا ميخائيل بوغدانوف عن أمل بلاده في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل للأزمة في سورية والاستئناف المبكر لمحادثات جنيف.

وقال بوغدانوف والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة ”إن موسكو في استنادها إلى نتائج المفاوضات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأمل في تفعيل العملية السياسية في سورية والاستئناف المبكر للمحادثات في جنيف”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري.

كما وسبق ان اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 20 إبريل المالضي أن العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية أضر بمحادثات جنيف وصعب مهمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
البرلمان الاندونيسي يقر قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب
إجتماع للدول الموقعة على الإتفاق النووي الايراني لإستعراض نتائج جهود إنقاذه
السيد حسن نصر الله : المقاومة اليوم أقوى وأشد وأصلب
رئيس كوريا الجنوبية يبدى أسفه بعد الغاء قمة ترامب وكيم
الرئيس الفرنسي : الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق النووي أكدت بقائها في الاتفاق
الرئاسة الفلسطينية:قرار الاحتلال بهدم وترحيل تجمع شرق القدس المحتلة تهجير جماعي
روسيا : سورية دولة ذات سيادة ومخولة بإختيار من يساعدها في حربها على الإرهاب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : إيران لا تزال تطبق الاتفاق النووي المبرم في 2015م
الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة
التحام سفينة شحن فضائية بمحطة الفضاء الدولية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدوان بزبيد
[25/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف جرافة مواطن بمنطقة الزريبة في زبيد
[25/مايو/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على تعز
[25/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة جرافة مواطن بالحديدة
[25/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 21 غارة على صعدة
[25/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by