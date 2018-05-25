عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تعرب عن أملها في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل للأزمة في سورية سان بطرسبورغ – سبأ :

أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا ميخائيل بوغدانوف عن أمل بلاده في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل للأزمة في سورية والاستئناف المبكر لمحادثات جنيف.



وقال بوغدانوف والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة ”إن موسكو في استنادها إلى نتائج المفاوضات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأمل في تفعيل العملية السياسية في سورية والاستئناف المبكر للمحادثات في جنيف”.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري.



كما وسبق ان اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 20 إبريل المالضي أن العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية أضر بمحادثات جنيف وصعب مهمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

سبأ [25/مايو/2018]سبأ