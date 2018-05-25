مناقشة الجوانب المتصلة بتشغيل مشروع مياه الجبين بريمة [25/مايو/2018] ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري الجوانب المتصلة بتشغيل مشروع المياه لعاصمة المحافظة الجبين.



واستعرض الاجتماع الاحتياجات الضرورية لاستكمال تجهيز المراحل الخاصة بالمشروع بهدف تشغيله خلال الأيام القادمة .



واقر الاجتماع إصلاح خط أنابيب المشروع الذي تضرر جراء الانزلاقات الصخرية بمنطقة وادي الرباط خلال الثلاثة الأيام القادمة.



وكلف الاجتماع مدير عام المياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس عبده المحفلي بأعداد تقرير عن الاحتياجات الأساسية للمشروع والاختلالات التي من الممكن إصلاحها والرفع لقيادة المحافظة لإيجاد الحلول العاجلة لتشغيل مشروع المياه.



وأكد محافظ ريمة أهمية تشغيل مشروع المياه لعاصمة المحافظة الجبين لتوفير مياه الشرب للمواطنين.



كما أكد حرص قيادة المحافظة علي تشغيل المشروع للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



فيما أشار مشرف المحافظة يحي المؤيدي إلى أهمية تضافر الجهود لتشغيل مشروع مياه الجبين الذي يعتبر من المشاريع الحيوية بالمحافظة.



وحث القيادات المحلية بمديرية الجبين والجهات المعنية بذل المزيد من الجهود لخدمة أبناء الجبين الذين حرموا من المياه خلال الأعوام السابقة.





سبأ