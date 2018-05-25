ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 25 - مايو - 2018 الساعة 09:47:34م
مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي ميناء جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية .
الرئيس الفنزويلي يعلن عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي لإتهامه بالتخابر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد.
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو
الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني
حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
الرئيس الفرنسي يؤكد على دور روسيا في أوروبا رغم التوتر الحالي
وزارة الخدمة تصدر بيان بشأن المصادقة على كشوف المرتبات
البرلمان الاندونيسي يقر قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب
اختتام بطولة الشهيد صالح الصماد للتنس بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آليات تشغيل مشروع المياه بمدينة الجبين بمحافظة ريمة    
[25/مايو/2018]   ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري الجوانب المتصلة بتشغيل مشروع المياه لعاصمة المحافظة الجبين.

    واستعرض الاجتماع الاحتياجات الضرورية والمتاحة لاستكمال تشييك وتجهيز المراحل الخاصة بالمشروع بهدف تشغيله خلال الايام القادمة .

    واقر الاجتماع اصلاح خط انابيب المشروع الذي عطلته الانزلاقات الصخرية بمنطقة وادي الرباط خلال الثلاثة الايام القادمة.

     وكلف الاجتماع مدير عام المياة والصرف الصحي بالمحافظة المهندس عبده المحفلي باعداد تقرير شامل ومفصل عن الاحتياجات الاساسية للمشروع والاختلالات التي من الممكن اصلاحها والرفع لقيادة المحافظة لايجاد الحلول المناسبة والعاجلة لتشغيل مشروع المياة.

    وأكد محافظ ريمة اهمية تشغيل مشروع المياه لعاصمة المحافظة الجبين وبما يخدم ابناء المجتمع بتوفير مياة الشرب والصالحة للاستخدام.

   واشار العمري إلى ان قيادة المحافظة حريصة على تشغيل المشروع للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

 


سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة الخدمة تصدر بيان بشأن المصادقة على كشوف المرتبات
تدشين توزيع سلال غذائية بصنعاء وأمانة العاصمة
مؤسسة الشعب تدشن دعم المطابخ الخيرية بأمانة العاصمة
أمسية رمضانية بتعز تؤكد على أهمية تعزيز الاصطفاف ورفد الجبهات
وزير الخارجية يهنئ نظيره الأرجنتيني بالعيد الوطني
مناقشة الجوانب المتصلة بتشغيل مشروع مياه الجبين بريمة
قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي بكسر زحف لهم قبالة نجران
إستشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدوان بزبيد
الأرصاد: تأثر مديرية حوف بالمهرة بالعاصفة الإعصارية العاتية
لجنة الواجبات الزكوية بالمحويت تدشن أعمالها لمتابعة الإيرادات
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدوان بزبيد
[25/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف جرافة مواطن بمنطقة الزريبة في زبيد
[25/مايو/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على تعز
[25/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة جرافة مواطن بالحديدة
[25/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 21 غارة على صعدة
[25/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by