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مناقشة آليات تشغيل مشروع المياه بمدينة الجبين بمحافظة ريمة
[25/مايو/2018] ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري الجوانب المتصلة بتشغيل مشروع المياه لعاصمة المحافظة الجبين.
واستعرض الاجتماع الاحتياجات الضرورية والمتاحة لاستكمال تشييك وتجهيز المراحل الخاصة بالمشروع بهدف تشغيله خلال الايام القادمة .
واقر الاجتماع اصلاح خط انابيب المشروع الذي عطلته الانزلاقات الصخرية بمنطقة وادي الرباط خلال الثلاثة الايام القادمة.
وكلف الاجتماع مدير عام المياة والصرف الصحي بالمحافظة المهندس عبده المحفلي باعداد تقرير شامل ومفصل عن الاحتياجات الاساسية للمشروع والاختلالات التي من الممكن اصلاحها والرفع لقيادة المحافظة لايجاد الحلول المناسبة والعاجلة لتشغيل مشروع المياة.
وأكد محافظ ريمة اهمية تشغيل مشروع المياه لعاصمة المحافظة الجبين وبما يخدم ابناء المجتمع بتوفير مياة الشرب والصالحة للاستخدام.
واشار العمري إلى ان قيادة المحافظة حريصة على تشغيل المشروع للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
سبأ