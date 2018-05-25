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الأرصاد: تأثر مديرية حوف بالمهرة بالعاصفة الإعصارية العاتية
[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر مديرية حوف بمحافظة المهرة بالعاصفة الأعصارية العاتية.

وأشار المركز إلى أن العاصفة التي تحولت من عاصفة شديدة إلى عاصفة اعصارية عاتية تتحرك باتجاه شمال وشمال غرب موقعها الحالي بسرعة 15 كم في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة جدا على شرق خليج عدن وباتجاه السواحل الشرقية لبلادنا ومدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة.

وذكر المركز أنه ومن خلال تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية المختصة بالأعاصير الاستوائية وصور الأقمار الاصطناعية وخرائط التنبؤات، تم تحديد مركز العاصفة عند الساعة الخامسة مساء اليوم عند خط عرض 4ر16 شمالا وخط طول 0ر54 شرقا.

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العاصفة الإعصارية تبعد عن مديرية حوف 100 كم وعن الغيظة 180 كم وعن المكلا 570 كم.

سبـأ
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