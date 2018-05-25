[25/مايو/2018]
المحويت - سبأ :
بدأت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت اليوم أعمالها الميدانية لمتابعة وتحسين الإيرادات في مديريات المحافظة.
وأوضح محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة المكلفة من قيادة المحافظة بدأت زيارات ميدانية لمديريتي الطويلة وشبام كوكبان ويتبعها باقي مديريات المحافظة لمناقشة خطط وتصورات معالجة آلية تحصيل إيرادات الزكاة.
وحث فريق عمل اللجنة برئاسة وكيل المحافظة العزي الشجاف علی تصحيح جوانب الاختلالات وتحسين أوعية التحصيل بما يرفع من المؤشرات الإيرادية خاصة في شهر رمضان.
وأكد محافظ المحويت أهمية دور الأمناء والعقال والخطباء في التوعية بأهمية المبادرة لدفع زكاة الأنفس والأموال.
ولفت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الاشكالات الراهنة في إيرادات المكاتب التنفيذية عبر تشكيل لجان ميدانية في قطاعات الزكاة والضرائب والأراضي وغيرها من القطاعات لتحسين آليات التحصيل والتوريد .
سبـأ