محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجرائم العدوان صنعاء - سبأ :

نظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي تحت عنوان "رمضان الجهاد والإحسان ".



وجدد المشاركون في الوقفات التأكيد على أن فلسطين والقدس ستبقى القضية المركزية والأولى لليمن ولن يتم التنازل عنها مهما كانت التضحيات .. داعين أحرار العالم إلى رفض إقدام الولايات المتحدة على نقل سفارتها وإعلان القدس عاصمه للكيان الصهيوني .



كما دعا المشاركون شعوب الأمة العربية والإسلامية وفي المقدمة العلماء إلى القيام بمسئوليتهم أمام الله والمقدسات وكشف المشاريع الصهيونية وأدواتها.



وأوضحوا أنه بإقدام أمريكا على هذا الإجراء كشف الأمور على حقيقتها وأن أمريكا هي شريكة في كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني وما تعانيه الأمة الإسلامية بصورة عامة.



وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات الإستمرار في رفد جبهات العزة والكرامة وتسيير قوافل الدعم للمرابطين من الجيش واللجان الشعبية ودعوة الشباب إلى الإلتحاق بلواء الشهيد الرئيس صالح الصماد.



ودعت البيانات الجميع وبوجه خاص الميسورين والتجار إلى تلمس احتياجات الفقراء والمتضررين بفعل العدوان وعلى رأسهم أسر الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات.



وأكدت البيانات أن الشعب اليمني يواجه حصار دول تحالف العدوان بتعزيز التكافل الاجتماعي ويفتتح المطابخ و المخابز الخيرية التي تغطي احتياجات آلاف الأسر والاستمرار في الصمود والثبات وأعمال الخير والإحسان حتى تحقيق النصر.

سبـأ [25/مايو/2018]سبـأ