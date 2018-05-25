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أمسية رمضانية في حجة تناقش سبل الارتقاء بمستوى الأداء
[25/مايو/2018]
حجة - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال الصوفي الأوضاع الخدمية ومدى توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية وكذا سبل الارتقاء بمستوى الأداء المحلي والتنفيذي.

وتطرقت الأمسية التي حضرها عدد من وكلاء المحافظة ومسئولي السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ، إلى نتائج لجان الحشد و اللجان التموينية حول الاستقرار التمويني والسلعي وما أنجزته لجنة مواجهة كوارث السيول ،

وتناولت المقترحات لتجاوز التحديات و الصعوبات التي فرضها العدوان الأمريكي السعودي الغاشم وحصاره الجائر .

وفي الأمسية أشار المحافظ الصوفي إلى أهمية اللقاءات الرمضانية في تدارس أوضاع المحافظة واحتياجات أبنائها في ظل استمرار العدوان والحصار ، مشدداً على استشعار الجميع مسئولياتهم خلال هذه المرحلة لتعزيز الاصطفاف والحشد لدعم الجبهات بالرجال والمال والعتاد من أجل التصدي للعدوان .

وحث السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات العامة و والتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير احتياجاتهم ، مؤكداً ضرورة إعطاء أسر الشهداء مزيداً من الاهتمام تقديراً للتضحيات التي بذلها أبناؤهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

ودعا محافظ حجة رجال الأعمال والتجار إلى تلمس احتياجات الأسر الفقيرة وخاصة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين كأقل واجب يتم تقديمه تجاههم.

ونوه المحافظ بالجهود الرامية إلى تنمية الموارد المالية للمحافظة وأثرها في الواقع المعيشي لأبناء المحافظة .

كما القيت عدد من الكلمات ثمنت في مجملها جهود قيادة المحافظة في تلمس احتياجات المواطنين وضمان توفيرها حسب الامكانات المتاحة فضلا عن حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار .

وأشارت الكلمات إلى ضرورة مواصلة الحشد لمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

سبـأ
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