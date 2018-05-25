[25/مايو/2018]
المحويت - سبأ :
ناقش لقاء موسع في مدينة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر اليوم دور العقال والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في التوعية لمواجهة العدوان ورفد الجبهات وتعزيز الصمود.
وأكد اللقاء الذي ضم أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم ووكلاء المحافظة حمود شملان ويحيى عبده إبراهيم ومنير خطرا ومدير المدينة ابراهيم عبد الحميد ، أهمية التحشيد والتوعية في كافة أحياء المدينة .
واستعرض المحافظ بن حيدر التحديات التي يواجهها الوطن في ظل استمرار تصعيد العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية ، لافتا إلی أن المرحلة العصيبة تفرض علی الجميع العمل بروح الفريق الواحد و تعزيز الصمود وتوحيد الجبهة الداخلية .
ونوه المحافظ بن حيدر بأهمية التنسيق لرفد جبهات العزة والكرامة و مساندة المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر .
فيما حث وكلاء المحافظة ، العقال والوجهاء علی تكثيف الجهود لمواجهة تحديات وظروف المرحلة والتصدي للشائعات والعمل علی التحشيد لدعم ورفد جبهات الشرف والبطولة.
سبـأ