محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في عزلة الشرقي بالمحويت تناقش الأوضاع الخدمية المحويت - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية في منطقة ردمان بعزلة الشرقي بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الأوضاع الخدمية وجوانب رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وتطرقت الأمسية بحضور وكلاء المحافظة حمود شملان ويحيی عبده ابراهيم ونبيل قوزع ومدير مدينة المحويت ابراهيم عبدالحميد ، إلى أهمية التركيز على الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية خلال الأمسيات الرمضانية والتوعية المجتمعية بمخططات العدوان ومؤامراته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وأكدت الأمسية ضرورة التوعية بالتراحم و التكافل الاجتماعي وتعزيز الروابط الأخوية تجسيداً لقيم ومبادئ الدين الإسلامي .



ودعا المشاركون في الأمسية إلى تضافر جهود الجميع لدعم المرابطين في الجبهات دفاعا عن عزة وكرامة الشعب اليمني وتطهير الوطن من دنس الغزاة والمعتدين ، والاستفادة من



ليالي رمضان في تعزيز الروح الإيمانية وأعمال الخير والإحسان.



فيما دعا المحافظ بن حيدر إلی توحيد الجبهة الداخلية وإحياء مبدأ التكافل الاجتماعي وتعزيز الاصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان.



وحث على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء..



تخلل الأمسية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية أكدت استمرار الصمود في وجه العدوان والتغلب على التحديات .

سبـأ [25/مايو/2018]سبـأ