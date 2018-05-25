محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة : الاهتمام بالجرحى ورعايتهم من أولويات الوزارة صنعاء - سبأ :

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن من أولويات الوزارة الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى مع استمرار العدوان والحصار .



وأوضح الدكتور المتوكل في الأمسية الرمضانية التي نظمتها الإدارة المركزية لرعاية المعاقين بمؤسسة الجرحى ، أن المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة ستعمل على تقديم كامل الرعاية الصحية للجرحى الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.



ولفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة أنشأت قطاع الطوارئ والإسعاف ورعاية الجرحى وأطلقت شعار يد تداوي من يحمي ويبني ، مشيراً إلى أنه تم توجيه كافة المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية والصحية للجرحى .



وثمن الدكتور المتوكل التضحيات التي قدمها الجرحى في مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وجدد التأكيد على ضرورة إيلاء الجرحى كامل الرعاية الصحية تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل عزة وكرامة الوطن.

سبـأ [25/مايو/2018]سبـأ