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أمسية رمضانية بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء
[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إنه سيتم تفعيل مركز زارعي الكلى بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء .

وأكد الدكتور المتوكل في الأمسية التي نظمتها الهيئة بحضور وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف وقيادة مستشفى الثورة والكوادر الطبية والصحية ورؤساء الأقسام ، أهمية إعادة الدور الرائد لهيئة مستشفى الثورة باعتباره أكبر صرح طبي وعلمي في الجمهورية ويستقبل آلاف المرضى يومياً من مختلف المحافظات .

ولفت إلى أهمية شهر رمضان في تعزيز الصمود والثبات ودلالاته في التراحم والتعاطف والتعامل الإنساني مع المرضى وتحسين الخدمات الصحية وتجويدها لتخفيف معاناتهم وتسهيل حصولهم عليها خاصة في ظل الظروف الصعبة حالياً .

وأشاد الوزير المتوكل بصمود وجهود قيادة هيئة مستشفى الثورة العام وكوادره الطبية والصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في ظل استمرار العدوان والحصار ، وحثهم على تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى الأداء .

كما أكد وزير الصحة استعداد الوزارة تقديم الدعم للمستشفى ، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على توسعة المستشفى ليقدم خدمات أفضل للمواطنين .

من جانبه أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبداللطيف أبو طالب مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية في المستشفى ، مستعرضاً ما قدمته الهيئة من خدمات للمواطنين ورعايتها للجرحى خلال الفترة الماضية .

وفي الأمسية تم تكريم أسر أعضاء هيئة المستشفى الذين ارتقوا شهداء وهم يؤدون واجبهم الوطني .

سبـأ
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