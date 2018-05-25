محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس اليمني للحقوق والحريات يطلق تقريره الأول عن جرائم العدوان بصعدة صعدة - سبأ :

أطلق المجلس اليمني للحقوق والحريات بمحافظة صعدة اليوم التقرير الأولي عن جرائم العدوان بالمحافظة خلال ثلاث سنوات .



وفي المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أن المحافظة تعرضت لجرائم حرب وإبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنى التحتية وكل مقومات الحياة خلال ثلاث سنوات من العدوان في ظل صمت دولي معيب .



من جانبه أوضح رئيس المجلس اليمني للحقوق والحريات علي المتميز أن محافظة صعدة تعرضت لأبشع الجرائم والانتهاكات من قبل تحالف العدوان ، مبيناً أن العدوان ارتكب على مدى ثلاث سنوات أكثر من سبعين مجزرة مروعة بالمحافظة .



وقال : " إن أحداً لم يتمكن حتى الآن من حصر أعداد الشهداء والجرحى بالمحافظة والتي فاقت الثمانية آلاف شهيد وجريح " وأضاف : " ما تم رصده حتى الآن بالاسم والإصابة نصف العدد نتيجة تعمد العدوان استهداف الاتصالات والمواصلات وهو ما شكل عائقاً أمام استكمال الحصر " .



واستعرض المتميز التقرير الذي بين أن عدد المرافق الصحية التي دمرت كلياً وجزئياً 51 مركزاً صحياً ومستشفى ، فيما بلغ عدد المدارس المدمرة جزئياً وكلياً 267 مدرسة ، و بلغ عدد المولدات والمحطات والأصناف المرتبطة بقطاع الكهرباء 84 مولداً ومحطة ومحلقاتهما .



وتطرق إلى الخسائر المهولة في قطاع الأعيان المدنية والبنى التحتية التي تعرضت لها شبكات الاتصالات و البنوك والخدمات المصرفية وكذا الطرق والجسور و الحدائق العامة و الإعلام والمنشئات الشبابية والرياضية .



وفي الجانب الزراعي ذكر التقرير أن عدد المزارع والمباني الزراعية التي استهدفها العدوان بلغت 578 مزرعة ومبنى تضررت بشكل كلي وجزئي ، لافتاً إلى أن خسائر النفط بلغت نحو تسعة مليارات ريال .



وقدر الخسائر في قطاع الصناعة والتجارة ، والأعيان الدينية والأثرية والمياه بعشرات المليارات.



حضر المؤتمر عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في المحافظة وعدد من الشخصيات الاجتماعية .





سبـأ [25/مايو/2018]سبـأ