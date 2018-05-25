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آخر تحديث: الجمعة، 25 - مايو - 2018 الساعة 05:09:40م
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انطلاق مسابقتي القرآن الكريم والثقافة بنادي أهلي صنعاء
[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

انطلقت بالنادي الأهلي بصنعاء مسابقة القرآن الكريم و الثقافة في إطار البرنامج الثقافي الرمضاني الذي ينظمه النادي خلال ليالي رمضان.

يشارك في البرنامج الثقافي الذي تتخلله أسئلة الجمهور وإبراز المواهب والمساجلات الشعرية ، أكثر من 300 متسابق ومتسابقة .

حيث تقام مسابقة القرآن الكريم في مستويات 10 أجزاء ، 20 جزءاً والمصحف كاملاً ، فيما يتنافس 14 فريقاً في المسابقة الثقافية هي : الإعلام الرياضي ، جمعية رعاية المعاقين ، رفع الأثقال ، فتيات نادي الأهلي أ و ب ، منظمة كنوز اليمن ، جمعية المكفوفين ، فتيات كشافة السلام ، التايكواندو ، رابطة الأهلي ، شباب كشافة السلام ، وفريقا النادي للناشئين والشباب.

وشهد افتتاح المسابقة الثقافية فوز فريق الإعلام الرياضي على جمعية رعاية المعاقين 35 درجة مقابل 20.

وتتواصل منافسات المسابقة الثقافية اليوم بلقاء يجمع فريق رفع الأثقال مع فتيات النادي.

وأشار وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي الى أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية لتنمية مدارك الشباب العلمية والمعرفية.

وأشاد بدور النادي الأهلي ممثلاً باللجنة الثقافية في تنظيم مختلف الأنشطة بمايسهم في تعزيز قدرات الشباب وإبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم.

سبـأ
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