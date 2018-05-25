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آخر تحديث: الجمعة، 25 - مايو - 2018 الساعة 05:09:40م
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  رياضة
نجوم تعز ينفرد بصدارة المجموعة الثانية واليرموك يحقق فوزه الأول بملتقى الوحدة
[25/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

انفرد نجوم تعز بصدارة المجموعة الثانية للملتقى الرمضاني الثاني لنادي وحدة صنعاء إثر فوزه على آزال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في افتتاح منافسات الجولة الثانية من البطولة .

وأحرز نجوم تعز هدف التقدم عبر اللاعب شادي جمال عند الدقيقة العاشرة ، وأعاد لاعب آزال المباراة لبدايتها عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ 25 ، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

في الشوط الثاني رجح اللاعب جهاد عبدالرب كفة نجوم تعز وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 52 ، ووسع حمزه الشحمي الفارق بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 75 من علامة الجزاء .

بهذا الفوز رفع نجوم تعز رصيده إلى ست نقاط وانفرد بصدارة المجموعة ، فيما بقي آزال في مؤخرة الترتيب بدون نقاط .

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في إطار المجموعة نفسها ، منح خالد قائد فريق اليرموك الأسبقية بتسجيله الهدف الأول بعد ثمان دقائق من صافرة البداية ، وأدرك علي الحاشدي هدف التعادل لمنتخب ذمار عند الدقيقة الـ 15 ، قبل أن يسجل إبراهيم جهامه الهدف الثاني لليرموك مطلع الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة أودع اليرموك أول ثلاث نقاط في رصيده بالبطولة وارتقى للترتيب الثالث خلف الوحدة الذي حل ثانياً بفارق الأهداف ، بينما بقي منتخب ذمار في مركزه قبل الأخير بدون نقاط.

سبـأ
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