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آخر تحديث: الجمعة، 25 - مايو - 2018 الساعة 05:09:40م
مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي ميناء جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
[25/مايو/2018]
محافظات - سبأ :

لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي ميناء جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص سبعة جنود سعوديين ومرتزقة سودانيين شمال وجنوب وادي المعايين في جيزان ، واعترف إعلام العدو السعودي بمصرع عشرة من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود .

وأورد المصدر أسماء العشرة القتلى وهم : الجندي صالح جابر الوادعي ، الجندي حسن بادي القرني ، عالي علي موسى آل مبارك العيسى ، محمد جابر الدرهمي ، عبدالله قاسم محرزي ، راجح محمد الدرهمي ، اسماعيل عسيري ، سلطان القحطاني ، يحيى أحمد القحطاني ، و محمد يحيى السحاري .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر١ على ميناء جيزان ، فيما دك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مركز جلاح العسكري و موقعي المبخرة الشمالية وأم القطب الشرقية بجيزان .

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين في رقابة صلة ، وتجمعات المرتزقة في صحراء البقع بعدد من القذائف .

وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق جهاد ناصر المسلمي العولقي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة علب بعسير ، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات المرتزقة في منفذ علب وقبالته .

وذكر المصدر أن تم تدمير آليتين للغزاة والمرتزقة بصاروخين موجهين في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنهما ، كما لقي المرتزق أحمد فواد لطف حسن الحميدي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في يعيس بمريس محافظة الضالع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف .

وفي البيضاء قتل القيادي المرتزق صالح علي محمد الحسيني "عمليات ما يسمى أمن مديرية رداع" إثر اشتباكات بين المرتزقة في سوق قانية.


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