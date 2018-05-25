محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية محافظات - سبأ :

لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ باليستي ميناء جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص سبعة جنود سعوديين ومرتزقة سودانيين شمال وجنوب وادي المعايين في جيزان ، واعترف إعلام العدو السعودي بمصرع عشرة من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود .



وأورد المصدر أسماء العشرة القتلى وهم : الجندي صالح جابر الوادعي ، الجندي حسن بادي القرني ، عالي علي موسى آل مبارك العيسى ، محمد جابر الدرهمي ، عبدالله قاسم محرزي ، راجح محمد الدرهمي ، اسماعيل عسيري ، سلطان القحطاني ، يحيى أحمد القحطاني ، و محمد يحيى السحاري .



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر١ على ميناء جيزان ، فيما دك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مركز جلاح العسكري و موقعي المبخرة الشمالية وأم القطب الشرقية بجيزان .



وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين في رقابة صلة ، وتجمعات المرتزقة في صحراء البقع بعدد من القذائف .



وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق جهاد ناصر المسلمي العولقي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة علب بعسير ، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات المرتزقة في منفذ علب وقبالته .



وذكر المصدر أن تم تدمير آليتين للغزاة والمرتزقة بصاروخين موجهين في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنهما ، كما لقي المرتزق أحمد فواد لطف حسن الحميدي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي .



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في يعيس بمريس محافظة الضالع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف .



وفي البيضاء قتل القيادي المرتزق صالح علي محمد الحسيني "عمليات ما يسمى أمن مديرية رداع" إثر اشتباكات بين المرتزقة في سوق قانية.





سبـأ [25/مايو/2018]سبـأ