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آخر تحديث: الجمعة، 25 - مايو - 2018 الساعة 05:09:40م
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طيران العدوان يشن 32 غارة على محافظتي صعدة والحديدة
[25/مايو/2018]
محافظات - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 32 غارة على محافظتي صعدة والحديدة ، و قصف بالقنابل العنقودية مديرية منبه خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة خمس غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف و غارتين على مديرية مجز ، كما شن 16 غارة على منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية باقم .

وأكد المصدر أن العدوان استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بالقنابل العنقودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن تسع غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

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