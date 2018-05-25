[25/مايو/2018]
محافظات - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 32 غارة على محافظتي صعدة والحديدة ، و قصف بالقنابل العنقودية مديرية منبه خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة خمس غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف و غارتين على مديرية مجز ، كما شن 16 غارة على منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية باقم .
وأكد المصدر أن العدوان استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بالقنابل العنقودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن تسع غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
سبـأ