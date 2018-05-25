تدمير 14 آلية بصد زحوفات للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه الرمضة وجمارك حرض [25/مايو/2018] جيزان - سبأ:

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لعدة زحوفات للجيش السعودي ومرتزقته في الرمضة وباتجاه الجمارك بحرض بمحاذات جيزان وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى وتدمير وإعطاب 14 آلية عسكرية لهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه الرمضة بجيزان وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإحراق آلية عسكرية.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لعدة زحوفات مكثفة لمرتزقة العدوان بإتجاه الجمارك بحرض بمحاذات جيزان استمرت ثلاثة أيام بإسناد واسع من طيران العدوان.



وأكد المصدر تدمير وإعطاب 13 آلية عسكرية خلال كسر الزحوفات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون إحراز أي تقدم.

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