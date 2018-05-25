الاتصالات: انقطاع جزئي للإنترنت بالمحافظات الشرقية [25/مايو/2018] صعدة - سبأ:

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات، عن انقطاع جزئي لخدمات الأنترنت عن المحافظات الشرقية وخروج كلي لخدمات الاتصالات والإنترنت في مديرية قلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى.



وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الانقطاعات ناتجة عن الظروف المناخية جراء الإعصار في جزيرة سقطرى والمحافظات الشرقية.. لافتا إلى انه تم تكليف فرق هندسية لإصلاح الانقطاعات وإعادة الوضع إلى طبيعته.



وأشار المصدر إلى أن المؤسسة شكلت غرفة طوارئ وفرق هندسية ميدانية لمتابعة الوضع في المحافظات المذكورة وإصلاح أي خلل ناتج عن الاعصار.. مؤكدا أن المؤسسة تبذل جهود كبيرة لتوفير خدمات الاتصالات في جميع محافظات الجمهورية.

سبأ