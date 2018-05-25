محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يتفقد دار الحبيشى لرعاية الأيتام







تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح، دار الحبيشى لرعاية الأيتام بمدينة إب وأحوال منتسبيها واحتياجات الدار الضرورية.



واستمع المحافظ من مدير الدار عرفات شريف، إلى إيضاح حول ما يقدمه الدار للطلاب الأيتام الذي يتكفل بهم البالغ عددهم 260يتيما في مختلف المراحل الدراسية.



وأطلع محافظ إب على احتياجات معمل الخياطة والورش الأخرى التابعة للدار، ووجه بتوفير احتياجات الدار والمسجد التابع له وتركيب منظومة شمسية للدار.



كما وجه باستيعاب منتسبي الدار في الجامعات والمعاهد المهنية والتقنية والصحية .. مؤكدا ضرورة الاهتمام بالجانب المهني وتوفير طاقم تدريسي لتشغيل جميع الورش في الدار.



ودعا التجار والجمعيات الخيرية لدعم مشاريع الدار وتقديم الرعاية للأيتام باعتبار ذلك واجب ديني وإنساني تجاه هذه الشريحة التي تستحق الرعاية.



وأكد أن قيادة المحافظة والسلطة المحلية لن تألوا جهدا في تقديم الدعم والبحث عن مصادر تمويل الدار وغيره الدور الأخرى لليتيمات والمعاقين وذري الإحتياجات.



رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة قاسم المساوى وعدد من المسئولين بالمحافظة .

سبأ [25/مايو/2018] إب - سبأ:سبأ