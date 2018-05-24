محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين بطولة الشهيد الرئيس الصماد الرياضية بمديريات أمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

دشنت بأمانة العاصمة اليوم بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرياضية الرمضانية لكرة القدم تحت شعار " يدا تحمي ويدا تبني " تنظمها مبادرة فرسان شباب خلال شهر رمضان.



يشارك في البطولة التي تقام للعام الرابع على التوالي أكثر من ألف رياضي على مستوى المراكز الرياضية في مختلف مديريات الأمانة وفاءا للشهيد الرئيس صالح الصماد.



وفي التدشين أشار مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة مشرف البطولة زياد الرفيق، إلى أهمية استمرار الفعاليات والأنشطة الرياضية بما يعزز من الصمود والثبات في مواجهة العدوان .. مبينا أن المرحلة الراهنة، مرحلة بناء عملا بشعار الشهيد "يدا تحمي ويدا تبني".



ونوه بنشاط وتفاعل الشباب ومبادرات العمل الطوعي بما يسهم في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار .. لافتا إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه مكتب التربية بالأنشطة الشبابية والرياضية.



فيما أشاد مدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة نائب مشرف البطولة عبدالله عبيد، بمستوى التنظيم والإعداد للبطولة والذي يسهم في تنمية قدرات ومهارات الشباب والرياضيين .. معبرا عن أمله في أن تسهم هذه البطولة في استغلال أوقات فراغ الشباب خلال شهر رمضان.



فيما عبر رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للبطولة رئيس مبادرة فرسان شباب كمال الفرص عن الشكر والتقدير لتفاعل قيادة مكتبي التربية والتعليم والشباب والرياضة ورعايتهما لهذه البطولة .. لافتا إلى أن هذه البطولة، تعد خطوة إيجابية من قبل المبادرة بما يعزز من مشاركة الشباب والرياضيين في مختلف الجوانب بما فيها الألعاب الرياضية.



حضر التدشين مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة عصام دريبان ورئيس فرع اتحاد الرياضة للجميع بالأمانة عبدالله منصر ومدير مكتب الشباب والرياضة في شعوب محمد أبو عسكر ومدير مكتب التربية بالتحرير أمين صلاح.

سبأ [24/مايو/2018]سبأ