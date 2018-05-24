رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهلال يفوز على التعاون في بطولة الشهيد الصماد صنعاء - سبأ:

تتواصل على ملعب المدرسة الفنية بأمانة العاصمة اليوم منافسات بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم بمشاركة فئات "الكبار والناشئين والبراعم" .



ففي فئة الكبار جرت مباراتين لحساب المجموعة الرابعة حيث تغلب في المباراة الأولى فريق الهلال على التعاون بثلاثية نظيفة، وانتهت المباراة الثانية بتعادل فريقا القلعة والشباب (ب) بهدف لمثله.



بهاتين النتيجتين تصدر فريق القلعة جدول ترتيب المجموعة بأربع نقاط وجاء الشباب (ب) ثانيا بنفس الرصيد لكنه يتخلف بفارق الأهداف وحل الهلال ثالثا بثلاث نقاط وبقي التعاون في مؤخرة الترتيب دون نقاط.



وفي فئة الناشئين تحت سن 17 فاز فريق العين على منافسه التعاون بيت بوس بأربعة أهداف لهدف وتغلب فريق الشباب على الهويدي بهدفين دون رد.



وفي فئة البراعم تحت سن 11 حقق فريق العين فوزاً ثميناً على تعاون بغداد (ب) بخمسة أهداف لثلاثة ، وتعادل فريق جمعية شباب حجر (ب) مع صقور بيت بوس (ب) بهدفين لمثلهما ، وحقق فريق جمعية شباب حجر (ب) الفوز على تعاون بغداد في فئة البراعم تحت سن بثلاثة أهداف لهدف، وفاز فريق الأهلي على الاتحاد (ب) بثلاثة أهداف لهدفين.

سبأ [24/مايو/2018]سبأ