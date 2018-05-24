الرئيس الفرنسي : الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق النووي أكدت بقائها في الاتفاق

سان بطرسبرغ – سبأ :

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع ايران أكدت بقائها في الاتفاق.



وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية "أنا على قناعة بأن بلدينا يستطيعان إيجاد أرضية للتصالح على الرغم من التناقضات الأوروبية".



وشدد ماكرون على أهمية الدفاع عن التعددية .. مؤكداً بالقول ان "حوارنا مع روسيا هو جزء من استقلالية سياستنا الخارجية".



وأوضح "لدينا قلق مشترك مع روسيا وهو برنامج إيران الباليستي ومسألة ما بعد عام 2025 ونشاط إيران في المنطقة".



كما أعلن الرئيس الفرنسي عزم بلاده التوقيع على نحو 50 اتفاقية خلال زيارته الحالية إلى روسيا.

[24/مايو/2018]سبأ