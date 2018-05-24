الرئاسة الفلسطينية:قرار الاحتلال بهدم وترحيل تجمع شرق القدس المحتلة تهجير جماعي

رام الله - سبأ:

دانت الرئاسة الفلسطينية، بشدة قرار ما يسمى بالمحكمة الاسرائيلية بهدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة المعروف باسم الخان الاحمر ومدرسة الاطارات فيه وترحيل التجمع، واعتبرته تهجير جماعي تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.



واكدت الرئاسة ان هذه السياسة سياسة التطهير العرقي تعتبر ابشع اشكال التميز العنصري، اصبحت هي السمة الغالبة على ممارسات وقرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلية وادواتها المختلفة.



واضافت ان الهدف الوحيد لهذه السياسة العنصرية البغيضة هو اقتلاع المواطنين الفلسطينيين اصحاب البلاد الشرعيين من ارضهم للسيطرة عليها واحلال الغرباء من المستوطنين مكانهم.



وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وباقي المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لمنع هذا القرار وغيره من القرارات العنصرية وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لهذه السياسات المرفوضة.

[24/مايو/2018]سبأ