[24/مايو/2018]
المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم، سير أداء عمل فروع المكاتب التنفيذية خلال شهر رمضان.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير المديرية حميد الرضمي ومدراء فروع المكاتب إلی المهام والأنشطة المناطة بمكاتب الأجهزة الحكومية بالمديرية ومستوی الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية لمواجهة تحديات وظروف المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
إلى ذلك دشنت برنامج الأمسيات الرمضانية مديرية الخبت بحضور أمين عام محلي المحافظة ومدير المديرية والشخصيات الاجتماعية والعلماء والمشائخ والتي تتناول الجوانب الثقافية والدينية وكيفية الاستفادة من ليالي الشهر الفضيل في التوعية ومناقشة احتياجات المديرية.
سبأ