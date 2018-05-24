رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق بطولة الوحدة على كأس الرئيس الصماد لكرة القدم السباعية صنعاء - سبأ:

انطلقت على ملعب واي سبورت بأمانة العاصمة اليوم منافسات بطولة العيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد لكرة القدم السباعية، ينظمها الاتحاد العام للرياضة للجميع.



يشارك في البطولة التي تستمر تسعة أيام أربعة منتخبات هي منتخبات "الجاليات، الشرطة الجيش، الرواد والرياضة للجميع" تقام بنظام الكل مع الكل لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني واللذين سيخوضان النهائي في ختام البطولة لمعرفة هوية البطل والوصيف.



وشهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة إكتساح منتخب الشرطة والجيش شباك الجاليات بثمانية أهداف لثلاثة، وانتهى لقاء منتخبي الرواد والرياضة للجميع بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكليهما.



وتتواصل منافسات البطولة غدا بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخبي الجاليات والرياضة للجميع ويلتقي في الثانية منتخب الشرطة والجيش مع الرواد.



حضر افتتاح البطولة مستشار وزارة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العام للرياضة للجميع حسن الخولاني وعدد من القيادات الشبابية والرياضية.

سبأ [24/مايو/2018]سبأ