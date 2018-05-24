عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : سورية دولة ذات سيادة ومخولة بإختيار من يساعدها في حربها على الإرهاب سان بطرسبورغ – سبأ :





أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن سورية دولة ذات سيادة والمخولة باختيار الطرف الذي يساعدها في حربها على الإرهاب.



وقال بوغدانوف في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس رداً على سؤال بشأن وجود قوات أجنبية على الأراضي السورية ان “سورية دولة ذات سيادة ولها قيادتها الشرعية وهي التي تختار الطرف الذي يساعدها في الحرب على الإرهاب ونوع هذه المساعدة”.



واضاف إن” نجاحات عديدة تحققت في مكافحة الإرهاب سواء في دمشق أو حلب وغيرها وشهد الوضع الأمني في سورية تحسناً ملحوظاً لكن مهمة محاربة الإرهاب في البلاد لم تنجز بعد بشكل كامل”.



وشدد المسئول الروسي على أن المسألة الأكثر أهمية تركيز جميع القوى من أجل القضاء التام على التهديد الإرهابي.



ولفت بوغدانوف إلى أن موعد انعقاد الاجتماع رفيع المستوى حول سورية في مدينة سوتشي لم يتم تحديده بعد وقال “لم يتم تحديد التواريخ بعد بشكل نهائي لكن العملية جارية والشيء الرئيسي هو أننا نعمل في هذه الأيام بنشاط مع جميع الأطراف المعنية في هذه العملية..والاتفاق حول الموعد الأنسب سيتم قريبا”.



وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الشيء الرئيسي أن العملية مستمرة وناجحة جداً وديناميكية ولكن لا يزال هناك العديد من القضايا حول الأهداف المشتركة للمشاركين في هذه العملية.



وكانت الدول الضامنة لعملية أستانا روسيا وإيران وتركيا أصدرت في ختام اجتماع أستانا التاسع في الـ 15 من الشهر الجاري بيانا أعلنت فيه عن عقد لقاء دولي عالي المستوى حول سورية في تموز المقبل في مدينة سوتشي الروسية.



وأكدت الدول الثلاث في بيانها الالتزام الثابت بسيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها ودعت الجميع إلى تجنب أي خطوات من شأنها المساس بهذه المبادئ وتقويض إنجازات صيغة أستانا واعربت عن استعدادها لمواصلة الجهود المشتركة لدفع العملية السياسية في سورية .

سبأ [24/مايو/2018]سبأ