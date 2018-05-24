محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العيادة الخيرية المجانية بإب تواصل تقديم خدماتها الطبية إب - سبأ:

تواصل العيادة الخيرية المجانية بمركز رعاية الأسرة بمدينة إب تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية للمترددين عليها .



وأوضح مشرف عام العيادة الخيرية الدكتور عمار المتوكل أن العيادة تسعى إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية المجانية لحوالي عشرة آلاف حالة مرضية خلال الشهر الفضيل بدعم فاعلي الخير والشركات الدوائية لتخفيف معاناة المرضى.



وأشار الدكتور المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تزايد الإقبال على العيادة يعود إلى جودة خدماتها الطبية بالإضافة إلى الظروف المادية الصعبة للمرضى وعدم مقدرتهم على تحمل تكاليف العلاج والفحوصات المختلفة.



ولفت إلى أنه تم إستحداث عيادات العظام والجلد والمخ والأعصاب والعيون والأنف الأذن والحنجرة في إطار التوجه نحو توسيع خدمات العيادة .. داعيا رجال المال والأعمال إلى دعم العيادة بالأدوية التي قاربت على النفاد.



وثمن المتوكل جهود كل الخيرين الذين ساهموا ويساهموا في إنجاح هذا المشروع الخيري وكذا المتطوعين للعمل في العيادة من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين.

سبأ [24/مايو/2018]سبأ