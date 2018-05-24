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آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 11:28:24م
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية : إيران لا تزال تطبق الاتفاق النووي المبرم في 2015م
[24/مايو/2018]
فيينا – سبأ :

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس ان ايران لا تزال تطبق الاتفاق النووي المبرم في عام 2015م مع الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية، وذلك بعدما قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الخروج من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.


وافاد تقرير للوكالة نشرته وكالة الصحافة الفرنسية ان ايران تلتزم بالقيود الرئيسية التي يحددها الاتفاق بشأن منشآتها النووية.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت بان "تعاوناً استباقياً وسريعاً من جانب ايران لتأمين وصول (مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من شأنه ان يسهل تطبيقه ويحسن الثقة".

وذكر التقرير ان الوكالة "تشجع ايران على تجاوز المتطلبات" التي يطرحها اتفاق 14 تموز/يوليو 2015م من اجل تحسين الثقة.

وعلى غرار ما فعلت في تقاريرها السابقة، اكدت الوكالة الدولية ان عدد اجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز للتخصيب ما زال دون الـ 5600 المحددة في الاتفاق وان مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب "لم يتجاوز 300 كيلوغرام".

واليورانيوم العالي التخصيب (اكثر من 90%) يستخدم للاسلحة النووية، واذا كان ضعيف التخصيب (أقل من 20%)، فيستخدم في تطبيقات مدنية خصوصاً لانتاج الطاقة.

ويأتي ذلك بعدما قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الخروج من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني، واعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضه عليها .

سبأ
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