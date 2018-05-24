محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين النشاط الثقافي الرمضاني لمركز التدريب الشبابي بذمار ذمار - سبأ:

دشن مركز التدريب الشبابي بذمار اليوم أنشطة البرنامج الثقافي الرمضاني على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد والشهيد علي حمود عباد والذي يستمر حتى ٢٥ رمضان.



وفي التدشين بحضور محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وأمين العاصمة حمود عباد ووكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني ووكيل وزارة شؤون المغتربين عبدالرحمن الأهدل ووكيل مصلحة خفر السواحل اللواء أحمد إدريس، أشار مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب إلى أن إقامة هذه الأنشطة الشبابية، تؤكد الإرادة القوية على مواجهة العدوان.



ولفت إلى أن الشعب اليمني سينتصر على الغزاة والمحتلين وسيطردهم كما طرد سابقيهم من الأمبراطوريات الاستعمارية، وأن إرادة الشعب اليمني ستنتصر على رهانات أعدائه.



بدوره أشار محافظ ذمار غلى أهمية استغلال الشهر الكريم في إقامة الأنشطة الثقافية والشبابية بما يعزز ثقافة التسامح والإخاء والأمن الاستقرار وتوحيد الصفوف في مواجهة العدوان.



ولفت إلى ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب وتسخيرها بما يخدم الوطن .. داعيا إلى دعم المبدعين والموهوبين وتشجيعهم.



وأوضح المحافظ المقدشي أن المنافسة على كأس الشهيد الرئيس الصماد والشهيد علي عباد تؤكد مدى ارتباط الشباب بالشهداء الذي قدموا أرواحهم رخصية دفاعا عن الوطن .



من جانبه أوضح مدير مركز التدريب الشبابي منير الشاهري أن النشاط يهدف لخلق روح التنافس الثقافي والمعرفي في أوساط الشباب.



وفي ختام حفل التدشين، كرمت السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من الجهات المكاتب التنفيذية أمين العاصمة حمود محمد عباد تقديرا لجهوده أثناء فترة عمله كمحافظ لذمار.



حضر التدشين وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمستشارين.

سبأ [24/مايو/2018]سبأ