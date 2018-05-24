ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 24 - مايو - 2018 الساعة 11:28:24م
رئيس الوزراء يدعو رجال المال والأعمال والميسورين لمساعدة السجناء(مكتمل)
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رجال المال والأعمال والميسورين إلى مساعدة السجناء المعسرين وخاصة خلال هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.
الرئيس الفنزويلي يعلن عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي لإتهامه بالتخابر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن طرد القائم بالأعمال الأمريكي في فنزويلا تود روبينسون .. متهماً إياه بـ "التخابر" ضد حكومة البلاد.
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 80 دولارا بفعل مخاوف الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترو
الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني
حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
تدشين بطولة الشهيد الرئيس الصماد الرياضية بمديريات أمانة العاصمة
اسهم اوربا تغلق منخفضة تحت ضغط شركات السيارات
الهلال يفوز على التعاون في بطولة الشهيد الصماد
الرئيس الفرنسي : الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق النووي أكدت بقائها في الاتفاق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة
[24/مايو/2018]
بيروت - سبأ:



اكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن بسبب الأوضاع الاقتصادية في الداخل .




وقال الحريري في كلمة عقب تكليفه ”شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية أجراها فخامته اليوم“.

وأكد ان ”كل الكتل النيابية الوازنة تجمع على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن “.



وقال ”في هذه اللحظة أمد يدي إلى جميع المكونات السياسية في بلدنا للعمل سويا على تحقيق ما يتطلع إليه كل اللبنانيين من دولة سيدة حرة ومستقرة وخدمات أساسية للعيش الكريم وإصلاحات تحد من الفساد وتطلق عجلة الاقتصاد لايجاد فرص العمل...لن أوفر جهدا في العمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ومواصلة العمل لحماية استقرار لبنان“.

وحاز الحريري على دعم 111 نائبا من اصل 128 عضوا في مجلس النواب المنتخب خلال المشاورات التى اجراها معهم الرئيس ميشال عون.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئيس الفرنسي : الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق النووي أكدت بقائها في الاتفاق
الرئاسة الفلسطينية:قرار الاحتلال بهدم وترحيل تجمع شرق القدس المحتلة تهجير جماعي
روسيا : سورية دولة ذات سيادة ومخولة بإختيار من يساعدها في حربها على الإرهاب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : إيران لا تزال تطبق الاتفاق النووي المبرم في 2015م
التحام سفينة شحن فضائية بمحطة الفضاء الدولية
الرئيس الفنزويلي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
الرئيس الامريكي يلغي القمة المزمعة مع رئيس كوريا الشمالية
مصدر عسكري سوري: التحالف الأمريكي يعتدي على بعض مواقعنا العسكرية بريف دير الزور
​الجيش اللبناني: عيد المقاومة والتحرير محطة تاريخية مشرقة
مسؤولة كورية شمالية تنتقد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة مستخدما قنابل عنقودية
[24/مايو/2018]
عشرة شهداء وجرحى في الحديدة بغارات طيران العدوان وتضرر مسجد في صعدة
[24/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية الحالي بالحديدة
[23/مايو/2018]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالحديدة
[23/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على سحار وقصف صاروخي يستهدف مديرية منبه بصعدة
[23/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by