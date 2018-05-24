الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت - سبأ:

اكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن بسبب الأوضاع الاقتصادية في الداخل .



وقال الحريري في كلمة عقب تكليفه ”شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية أجراها فخامته اليوم“.



وأكد ان ”كل الكتل النيابية الوازنة تجمع على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن “.

وقال ”في هذه اللحظة أمد يدي إلى جميع المكونات السياسية في بلدنا للعمل سويا على تحقيق ما يتطلع إليه كل اللبنانيين من دولة سيدة حرة ومستقرة وخدمات أساسية للعيش الكريم وإصلاحات تحد من الفساد وتطلق عجلة الاقتصاد لايجاد فرص العمل...لن أوفر جهدا في العمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ومواصلة العمل لحماية استقرار لبنان“.



وحاز الحريري على دعم 111 نائبا من اصل 128 عضوا في مجلس النواب المنتخب خلال المشاورات التى اجراها معهم الرئيس ميشال عون.



[24/مايو/2018]سبأ