عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التحام سفينة شحن فضائية بمحطة الفضاء الدولية واشنطن - سبأ:

اعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية /ناسا/ إن سفينة شحن فضائية محملة بمعدات التجارب والإمدادات التحمت اليوم بمحطة الفضاء الدولية.



وتم تثبيت سفينة الشحن/ سيجنوس/ التي أطلقتها شركة/ أوربيتال ايه تي كيه/ في موضعها بمحطة الفضاء الدولية بعد ثلاثة أيام من إطلاقها من منشأه ووالوبس فلايت على الشاطئ الشرقي لولاية فيرجينيا .



وتمكن رائد فضاء وكالة "ناسا" الأمريكي سكوت تينجل الذي يعمل كمهندس طيران في محطة الفضاء الدولية، من التقاط سفينة الشحن الفضائية باستخدام الذراع الآلية للمحطة الفضائية قبل أن تتمكن من الالتحام بالمكان المخصص لها.



وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن المركبة الفضائية جلبت معها 3360 كيلوجراما من الأبحاث والإمدادات إلى المحطة الفضائية الدولية.



وتشمل التجارب واحدة لاختبار استخدام السدسيات/ آلات لقياس ارتفاع الأجرام السماويّة/.وستمكث سفينة الشحن نحو سبعة أسابيع متصلة بالمحطة الفضائية قبل مغادرتها في يوليو المقبل..وقالت/ ناسا/ إن سفينة الشحن ستقوم بعد مغادرتها المحطة بنشر عدة أقمار صناعية على شكل مكعبات قبل عودتها لدخول الغلاف الجوي للأرض فيما ستقوم بالتخلص من عدة أطنان من القمامة.

سبأ [24/مايو/2018]سبأ