انطلاق حملة تغريدات تزامنا مع يوم السجين اليمني

صنعاء - سبأ:

تنطلق الساعة الحادية عشر من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتسليط الضوء على معاناة السجناء تزامنا مع يوم السجين اليمني الـ 8 من رمضان.



ودعت اللجنة المنظمة إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لإبراز الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين لإعادة دمجهم في المجتمع وتسليط الضوء على مظلومية السجناء اليمنيين الذين يقتلهم العدوان بطيرانه ويعذبهم مرتزقته في المناطق المحتلة.



وفيما يلي رابط البنك التغريدات :



https://sites.google.com/site/ansarallahmc/prisonerday

[24/مايو/2018]سبأ